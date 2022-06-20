Bursa Valiliği'nden sarı uyarı!

Bursa Valiliği, bugün öğleden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Bursa Valiliği yaptığı uyarıda şu açıklamalara yer verdi;

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizin doğusunda bugün (Pazartesi) öğleden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 20/06/2022 - 14:00 - 20/06/2022 - 23:59 saatleri arasındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.