İNEGÖL'DE EVİNİN TERASINDA CANINA KIYDI

Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen olayda bunalıma giren adam kendini asarak canına kıydı.

Olay Süleymaniye Mahallesi Ekim sokakta bulunan 3 katlı binanın terasında meydana geldi. Bunalıma giren Ferit D.(42), intihar kararı aldı. Terasa çıkan adam, tavana bağladığı kablo ile kendini asarak canına kıydı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi, şahsın ölümünü tespit ettiler. Ailesinin şahsa 3 gündür ulaşamadığı öğrenildi.

Savcılık inceleme başlattı.