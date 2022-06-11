İNEGÖL'DE KENDİ İŞYERİNDE CANINA KIYDI

Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde mobilya malzemeleri satan işyeri sahibi, kendini asarak canına kıydı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde mobilya malzemeleri satan işyeri sahibi Mustafa Ö. (44), işyerinde kendini asarak canına kıydı. Bir süre sonra iş yerine gelen çevredeki esnaflar, 112 Acil’e haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mustafa Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Ö.’nün cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022, 18:00