İNEGÖL'ÜN GÖBEĞİNDE BOMBA ALARMI

İnegöl'ün merkezinde dinamit lokumu şeklinde üzerinde kablolar olan sahte düzenek polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, paketi inceledi ve fünye ile patlatılmasına gerek olmadığına karar verdiler.

Olay Sinanbey Mahallesi Zafer caddesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu şahıs, dinamit lokumu şeklinde üzerinde kablolar olan sahte düzenek koydu. Düzeneği gören vatandaşlar durumu İnegöl polisine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı kısa sürede yakaladılar. Dinamit lokumu şeklinde üzerinde kablolar olan sahte düzenek, ekiplerce incelendi. İncelemede sahte düzenek olduğunu tespit eden ekipler, düzeneğe el koydular.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edildi.