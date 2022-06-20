Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kamyona arkadan çarpan Tır’ın sürücüsü yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel mevkiinde meydana geldi. Sürücü yönetimindeki TIR, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu TIR'ın sürücüsü, sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, olay yerine sevk edilen Ambulansla Bursa daki bir hastaya sevk edildi.
İnegöl yolunda feci kaza
Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kamyona arkadan çarpan Tır’ın sürücüsü yaralandı.
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