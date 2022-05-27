Kasap işletme sahibi başından vuruldu

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren kasap işyerinde meydana gelen silahlı saldırıda başından vurulan işletme sahibi ağır yaralandı.

Olay Cumhuriyet mahallesi İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren bir kasap işyerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, işyerinde tek başına çalışan işyeri sahibi Serkan T. (31)'i tabancayla başından vurdu. Başına isabet eden mermiyle yere düşen genç kanlar içinde kaldı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi arıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 22:44