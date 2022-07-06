Mezit'te Feci Kaza... 1 ölü 

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Bozüyük ilçesi Muratdere köyü mevkisinde meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesine giden Ferit Güner, kullandığı 34 EKM 114 plakalı motosikletle önündeki Nasip Güneş yönetimindeki 16 TT 814 plakalı TIR'a çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Güner, hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güner'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Nasip Güneş ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 17:38