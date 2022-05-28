ORTAKÖY YOLUNDA FECİ KAZA;4 YARALI

Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı kazada biri kadın 3’ü çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Gülay D.(37) idaresindeki 16 AEZ 353 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

Kazanın şiddeti ile araç sürücüsüyle birlikte araç içinde bulunan Ebrar Melek D.(14), Mehmet Asaf D.(4) ve Ömer Asaf A.(10) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazada yaralananlardan 4 yaşındaki Mehmet Asaf D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.