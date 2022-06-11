BAŞKAN TABAN İNEGÖLSPOR YÖNETİMİNİ AĞIRLADI

İnegölspor yönetimi, protokol ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti. Başkan Taban, yeni sezonda yeni tesislerle birlikte yeni bir heyecanın yaşanacağını ifade ederek başarılı bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.

İnegölspor’da kısa bir süre önce yapılan olağan genel kurulda, Kani Ademoğlu yeniden Başkan seçilmişti. Ademoğlu, yeni yönetimiyle birlikte protokol ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yeni sezon öncesi başarı dileklerini ileten Başkan Taban, aynı zamanda yeni tesislerle birlikte bu sezonun daha farklı bir heyecan oluşturacağını da vurguladı.

“YENİ SEZONDA GÜZEL HEDEFLERİMİZ VAR”

Ziyaret sırasında açıklama yapan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, “2022-23 sezonu öncesi yeni yönetimimizle protokol ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Başkanımıza her zaman İnegölspor’un yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda altyapı ve üst yapıda güzel hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmak istiyoruz. Alper Taban Başkanımız başta olmak üzere şehrimizin tüm STK’larını yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

“YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUM”

Belediye Başkanı Alper Taban da yeni yönetimi başarı dileklerini ileterek; “Bugün İnegölspor’umuzu tarihi binamızda ağırlıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde kongremiz yapıldı ve kongre neticesinde Kani Başkanımız ile yönetimi görevi tekrar devraldılar. Kendilerine bu görevin hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Başkanımız ve yönetimi İnegölspor ile hemhal olmuş, daha önce de görevler almış, kendi ticaretlerinde başarılı olmuş arkadaşlarımız. Bundan önce görev alan tüm yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz. Yeni yönetime başarılar diliyorum” diye konuştu.

YENİ TESİSLER YENİ HEYECAN

Yeni tesisler konusuna da değinen Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu sezonun şöyle bir farklılığı olacak. Bu sezon yeni tesislerde yeni bir heyecan yaşanacak. Gerek yönetimin gerek sporcuların gerekse de taraftarlarımızın ve teknik kadronun havasını değiştirecek inşallah.”

ŞİRKETLEŞME SÜRECİ İŞLETİLECEK

“Çıkan spor yasasından dolayı da mutlaka şirketleşme süreci işletilecek. Bu süreç içerisinde de bir takım yeni uygulamalar ve yeni kararlar alınacaktır. İnşallah İnegölspor’umuzun geleceğe matuf başarılarının sağlanması adına bugün de güzel çalışmalar başlıyor olacak. 2022-23 sezonunun önce İnegölspor taraftarlarımıza, şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum.”

Ziyarette Kani Ademoğlu, Başkan Alper Taban’a çiçek takdiminde de bulundu.