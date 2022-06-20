GÜREL’DEN İNEGÖLSPOR’A ZİYARET

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İnegöl Belediye Meclis Üyesi Recai Baykan ile AK Parti İnegöl İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı Erhan Bilican, yeni kulüp tesislerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “23 Mayıs 2022 tarihli kongre ile yeniden göreve seçilen Kani başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Muvaffakiyetler diliyorum. Görüyorum ki Başkan, yönetim oldukça azimli ve heyecanlı. Yeni tesis de harika olmuş. Sporcularımızın idmanlarının böylesi güzel fiziki şartlarda yapacak olmaları yanı sıra motivelerini de pozitif etkileyeceği kesin. Bundan ötürü, deneyimlerinin katkılarıyla da takımımızın 2022/2023 sezonunuzda hak ettiğimiz 1.Lige çıkacağına inancım tam. Elbette şampiyonluk yolunda bende elimden gelen desteği vereceğim. Bu süreçte herkesin tam destek, hep destek olacağından hatta desteklerini arttırarak vereceğinden hiç şüphem yok. Bu veçhile tesisin yapımında emeği bulunan Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Birçok Süper Lig ekibinde olmayan bu güzide tesisimiz inşallah uzun yıllar İnegölspor’umuza hizmet edecek. Tekraren yeni görevinizde başarılar diliyorum.”

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise “Ziyaretleri için Sayın AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’e, Belediye Meclis Üyesi Recai Baykan’a ve AK Parti İnegöl İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı Erhan Bilican’a teşekkür ediyorum. Bu sene gerçekten işimiz çok zor. Bir yandan yeni tesise taşınmaya çalışıyoruz bir yandan da transfer görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Transfer görüşmelerinde konuşulan fiyatlar geçtiğimiz sezonun 2-3 katına yaklaştı. Sadece biz değil tüm kulüpler bu konuda sıkıntı yaşıyor. Bu şartlarda hiç bir kulüp sağlıklı bir transfer dönemi yaşayamaz. Bizler yönetim kurulu olarak bu yola başımızı koyduk ama herkesin de elini taşın altına sokmasını bekliyoruz. Bu manada vekilimize büyük iş düşüyor. Bu manada bizleri destekleyeceğinden hiç şüphemiz yok. El birliği ile inşallah sezon sonu hak ettiğimiz bir üst lige çıkarız” ifadelerini kullandı.