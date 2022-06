İNEGÖLSPOR, ERKA AKHİSAR SPOR İLE PİLOT TAKIM ANLAŞMASI İMZALADI

İnegölspor, yeni sezonda BAL Ligi’nde mücadele edecek olan Erka Akhisar Spor ile pilot takım anlaşması imzaladı.

Kulüp tesisleriNde düzenlenen imza törenine İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu, Erka Akhisar Spor Kulüp Başkanı Bülent Yağcı ile yönetim kurulu katıldı.

İmza töreni öncesi açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, anlaşmanın her iki kulüp adına da hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Bugün İnegölspor’da yıllar sonra milat olabilecek bir çalışma içerisine girdik. Öncelikle Erka Akhisar Spor’u şampiyonluğundan dolayı kutluyorum. Bu sene İnegöl’ümüzü 3 tane takımla beraber BAL Liginde temsil edecekler. Bizde İnegölspor olarak bir çalışma içerisine girdik. Erka Akhisar Spor başkanımızla istişareler ettik. Hocalar istişareler etti. Erka Akhisar Spor ile pilot takım olma yolunda ilerledik. Futbol çünkü her geçen gün gelişiyor. Ekonomik olarakta zorlaşıyor. Altyapıya daha fazla önem vermek istiyoruz. U19 ve U17’deki hepsi birbirinden kaliteli oyuncularımızı yukarı çıkarttığımız zaman oynatmak için birkaç sene geçiyordu. Biz bu zaman dilimini daha kısaya çekmek için futbolcu kardeşlerimizin gelişimini daha çabuk sağlamaları için Erka Akhisa Spor ile bu sene süreci hızlandırıp, pilot takım olarak oyuncularımızı orada değerlendirmek istiyoruz. Hem İnegölspor’umuz hem de Erka Akhisar Spor’umuzun faydalanacağı şekilde olacak. Yani tek taraflı olmayacak. Diğer spor kulüplerine de her zamanki gibi elimizden geldiği kadar desteklerimiz de olacaktır. Bu sene milat olacak diyoruz ve inşallah bu uzun yıllarda devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü İnegölspor olarak iyi bir altyapımız var. Bu gençlerimizin gelişimi için işlememiz lazım. Oynatmamız lazım. A takımda oynatma süreleri az olduğu için burada oynadıkça gelişeceklerini ve verim vereceklerine de inanıyorum. İnegöl şehrine, İnegölspor’a hizmet edebilecek güzel kaliteli oyuncular çıkaracağımıza inanıyorum. Anlaşmamızın iki kulübe de İnegöl’ümüze de, futbolumuza da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Erka Akhisar Spor Kulüp Başkanı Bülent Yağcı ise, “ Öncelikle yaptığımız protokolün hem İnegölspor’umuza hem de Erka Akhisar Spor’umuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnegölspor ilçemizin markasıdır. Tüm kulüplerimizin ağabeyidir. İnegölspor’umuzun şimdiye kadar altyapımızdan çıkarttığı nice profesyonel futbolcuları ile bir dönem futbol fabrikası olarak anılmıştır. Geldiğimiz noktada başkanımız ile görüştük. İnegöl’deki gençlerimizin önemli kulüplerde oynaması ve İnegölspor’umuzun hak ettiği yerlere gelmesi için böyle bir karar alındı. Ben burada Başkanımız Kani Beye çok teşekkür ediyorum. İnegöl futboluna çok önemli bir katkı sağlamış oldu. Ben tekrardan yaptığımız protokolün İnegöl’ümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni tesisinde İnegölspor’umuza hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.