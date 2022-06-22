İNEGÖLSPOR YAZ FUTBOL OKULU BAŞLADI

İnegölspor yaz futbol okulu etkinlikleri, yaklaşık 800 öğrencinin katılımı ile kulüp tesisleri sahasında yapılan açılış programı ile başladı.

Açılış programına Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp As Başkanı Rıdvan Kocaağa, yönetim kurulu üyeleri ile öğrenci velileri katıldı.

Açılış öncesi açıklama yapan Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin, şunları söyledi:

“Yaklaşık 800 öğrenci ile bu sene futbol okulu açılışını yapıyoruz. Bu İnegöl tarihinde bir rekor. Katı veren, İnegölspor’u tercih eden bütün velilerimize teşekkür ediyorum. Yaz futbol okulları bildiğiniz gibi kış futbol okulunun aslında devamı. Bütün yıl İnegölspor’da bu çalışmalar devam ediyor. Bu sene 1. Ve 2. Dönem olarak çalışmalarımızı planladık. Yaş gruplarına göre bunun duyuruları yapılacak. Bütün yıl bu yoğunlukta biz çocuklarımıza spor yaptırmaya devam edeceğiz. Burada bütün amacımız çocukların spor yapması, eğlenmesi ve değerli vakit geçirmesi. Tabi bunun yanında da İnegölspor profesyonel takımına oyuncu yetiştirmek ve kazandırmak. Spor okullarından başlayıp profesyonel liglerde oynayan 100’lerce oyuncu var. İnşallah bu minik kramponlarda bunların arasına karışırlar. Temennimiz bu. Yaz futbol okulları 4 hafta sürüyor. 4 hafta sonra 1. Etap çalışmalarımız bitecek. Daha sonra 2. Etap çalışmalarımız devam edecek.”

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp As Başkanı Rıdvan Kocaağa ise “Geçtiğimiz günlerde altyapımızdan yetişen gençlerimiz gelişim liginde Türkiye şampiyonu oldular. Bu vesile ile gençlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Bugün başlayan yaz spor okullarında 800’e yakın öğrencimizle birlikte, değerli hocalarımızın eşliğinde çok güzel bir şekilde sürecek. Kışında bu çalışmalarımız devam edecek. Bu sene yine bir ilk yaşıyoruz. Bundan sonra spor okullarında kız çocukları da olacak. Onlarda yaz ve kış spor okullarında eğitim alacaklar. Belediye olarak bu sene spor okullarına desteğimiz. İnşallah kapalı spor alanları oluşturacağız. Kıymetli başkanımızın da olurlarını aldık bu konuda. İnşallah bu kapalı alanlarda da kışın çocuklarımız daha rahat edecekler. Pandemi nedeniyle hepimiz çok zorlandık. Çocuklarımız maçlara gelemedi. İnşallah önümüzdeki sezon sizleri ve öğrencilerimizi üzerlerindeki formalarıyla beraber maçlara bekliyoruz. Yaz spor okullarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”ifadelerini kullandı.