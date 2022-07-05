KAFKASSPOR MASA TENİSİNDE BÜYÜK BAŞARI

Kafkasspor Masa Tenisi Takımı Kestel Gençlik Spor Müdürlüğü salonunda yapılan müsabakalarda büyük başarılar elde etti.

KAFKASSPOR SADECE FUTBOL KULÜBÜ DEĞİLDİR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kafkasspor As Başkanı Ahmet Sütçü, “Spor kulübü olmanın gereksinimleri yerine getirmek için, sadece futbola değil katılmış olduğumuz bütün branşlara yatırım yapıyoruz. Son olarak masa tenisi branşında Kestel’de yapılan müsabakalarda sporcularımız büyük başarılar elde ederek bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Özellikle vurgulamak istiyorum; Kafkasspor sadece futbol kulübü değildir. Kafkasspor olarak amacımız spora ve sporcuya hizmet etmektir. Bununla ilgili biz yönetim kurulu olarak üzerimize düşen ne tür görev varsa yapmaya hazırız. Önümüzde ki yıllarda hem futbolda hem de katılmış olduğumuz diğer branşlarda büyük başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Kafkasspor’un katılmış olduğu müsabakalarda elde ettiği başarılar ise;

Masa Tenisi Yıldızlar Ferdi İl birinciliği müsabakalarında Kafkassporlu sporcu Gökhan Açıl finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Mert Şahin’i 3-0 gibi net bir skorla yenerek şampiyon oldu.

Masa Tenisi Yıldızlar Ferdi İl birinciliği müsabakalarında Kafkassporlu sporcu İbrahim Taşkesen 3.lük 4.lük maçında Bursa Büyükşehir Belediyespordan Barış Polat’ı 3- 1 gibi net bir skorla yenerek Bursa 3.sü oldu.

GENEL SIRALAMA

Gökhan Açıl Bursa 1.si (İnegöl Kafkasspor)

Mert Şahin Bursa 2.si (Bursa Büyükşehir Bld.Spor)

İbrahim Taşkesen Bursa 3.sü (İnegöl Kafkasspor)

Yıldızlar Masa tenisi kulüpler İl birinciliği müsabakalarında Kafkasspor Minik kız takımı kendilerinden 3 yaş büyük sporcuların olduğu Yıldızlar kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3 - 0 yenerek Bursa 3.sü oldu.

Minikler Masa tenisi kulüpler İl birinciliği müsabakalarında Kafkasspor Minik kız [ A ] takımı Bursa 2.si, Kafkasspor Minik kız [B] takımı Bursa 3.sü, Kafkasspor Minik erkek takımı Bursa 2.si oldu.

Yıldızlar Masa Tenisi Kulüpler İl birinciliği müsabakalarında, Kafkasspor Yıldız erkek takımı finalde Bursa Büyüksehir Belediyespor’u 3 - 1 yenerek şampiyon oldu.