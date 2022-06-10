KAFKASSPOR’DAN BOMBA TRANSFERLER

BAL liginde şampiyonluk hedefleyen İnegöl Kafkasspor, hedefleri doğrultusunda nokta transferler yaparak, profesyonel ligi ne kadar istediğini kanıtladı.

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon çalışmalarına hızlı başlayan Kafkasspor transferi noktalamak üzere. Şimdiye kadar Türkiye’nin birçok bölgesinden 11 futbolcuya imza attıran yeşil-beyazlı ekip transfer defterini hafta içinde flaş bir isme imza attırarak sonlandırmak istiyor.

Teknik direktör Hüseyin Yoğurtçu’nun, yönetimle istişarede bulunarak, Türkiye’nin birçok bölgesinden kadroya katılan isimler ise şöyle: Furkan Yıldırım 1997 Aliağa FK Kanat bölgesi,

Ömer Can 1991 Aliağa FK Kaleci, Abdullah Çınar 1998 Kanat oyuncusu, Yusuf Kılıç 1992 Talasgücü Sağbek, İsmail Şahin 1997 Tire fk Ortasaha, Nevres Demir 1997 ortasaha Bolvadin Belediye, Hakan Öztürk 1992 forvet Bolvadin Belediye, Doğukan Duyum 1995 kaleci Akşehirspor, Mustafa Berk Kara 1997 ortasaha Anadolu üniversitesi, Engin Can Koşar 2001 forvet Ünyespori Selimcan İnci 2000 sol bek - sol açık Manavgat Belediye