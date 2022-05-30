KARADENİZ GÜVEN SPOR GÜÇLÜ GELİYOR

Süper Amatör Ligde mücadele eden Karadeniz Güven Spor Kulübü sezona genç Yönetim kurulu ve başarılı futbolcular ile girmeye hazırlanıyor.

1976 yılında kurulan ve bir çok başarıya imza atan Karadeniz Güven Spor Kulübünde önümüzde ki günlerde olağanüstü kongre bekleniyor. Kongreye ilişkin Genel Kaptan Sadullah Kaldırım koordinasyonunda liste hazırlıkları sürüyor. Genç liste ile devam edeceği beklenen Karadeniz Güven Sporda futbol harici 5 farklı branşta da şube açılacağı bilgisine ulaşıldı.

Başarılı kulübün yeni sezonda hedefi Bursa Amatör Ligine (BAL) yükselmek.