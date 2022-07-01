KARADENİZ GÜVEN SPOR ŞAMPİYON HOCA İLE ANLAŞTI

Çoşkulu kongre sonrası transfer için harekete geçen Karadeniz Güven Spor ilk transferi başarılı teknik direktör Cüneyt Çetin oldu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü çoşkulu kongre sonra harekete geçen Karadeniz Güven Spor yönetimi, geçtiğimiz sezon 1947 Çekirge İdman Yurdu’nu şampiyon yapan başarılı teknik direktör Cüneyt Çetin ile anlaştı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde başkan Abdul Ergün, başkan yardımcıları Harun Baytemur ve Fehmi Tuna hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Karadeniz Güven Spor Başkanı Abdul Ergün “Pazartesi günü çok güzel bir kongre gerçekleştirdik. Yönetimimizde iş hayatında çok başarılı arkadaşlar var. İş hayatımızda elde ettiğimiz bilgi, birikim ve enerjimizi Karadeniz Güven Spor’umuz için harcayacağız. 2022-2023 sezonunda iddialı bir takım kuracağız. Bu yolda bu ligleri iyi bilen bu ligde başarılar elde eden hocamız Cüneyt Çetin ile anlaşmış bulunuyoruz. Yeni bir serüven başlıyor, camiamız hazır olsun. ” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukla adından söz ettiren teknik direktör Cüneyt Çetin ise “Karadeniz Güven Spor köklü bir camia. Başkanımız ve yönetimindeki enerji ve heyecanı gördük. Karadeniz Güven Spor’un hedefleri doğrultusunda bu göreve geldik. Yeni bir serüven başlıyor, bu hikayenin bir parçası olmaktan çok mutluyum ” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çetin’in yardımcılığını ise Hakan Onbaşı yapacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 15:54