KARADENİZ GÜVEN’DE ABDUL ERGÜN DÖNEMİ

Karadeniz Güvenspor dün gerçekleştirdiği ve tek liste ile gidilen olağan kongrede Abdul Ergün başkanlığa seçildi.

Karadeniz Güvenspor’un kongresi dün akşam gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu kongreye Türk Futboluna damga vuran Trabzonspor’un efsane futbolcusu Hami Mandıralı’da katılım gösterdi.

Metin Öztürkoğlu’nun aday olmadığı tek adaylı kongrede Abdul Ergün başkanlığa seçildi.

YİNE MAÇLARA GİDECEĞİM

Konuşmasına kısa bir selamlama ile başlayan eski başkan Metin Öztürkoğlu “Amatör kulüp yöneticiliği zor iş 22 yıl ben yöneticilik yaptık. Rahmetli Süleyman Demirel gibi 7 kez gittim 8 kez geri geldim. Bir Karadeniz Güvenspor taraftarı olarak yine maçlara gideceğim. Bu kongreye gelen herkese teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık.

HAMİ MANDIRALI DA KATILIM SAĞLADI

Futbol için kimsenin birbirini kırmaması gerektiğini belirten Türk futbolunun efsane isimi Hami Mandıralı ise “Bu kongreye katılmakla çok mutlu oldum çok heyecanlıyım. Benle alakalı bir talep geldiğinde hiçbir zaman geri çevirmedim. Futbolculuk bir yere kadar, sonra apoletler sökülüyor ama insanlık ve karakter kalıcı. Futbolculuk dönemimde hem oynadığım takıma hem camiama hem de Türk futboluna örnek olmaya çalıştım. Şükürler olsun bunun karşılığını sevgi ve saygı olarak aldım. Karadeniz Güvenspor’a hizmet eden ve hizmet edecek yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. Futbol bir temaşadır bir göz zevkidir. Lütfen hem takımınıza hem de bu takıma gönül verenlere sevgi ve saygı ile yaklaşın onların gönüllerini kazanın. Yenersiniz yenilirsiniz hayat devam ediyor. Futbol güzel bir oyun insanları bir araya getiriyor. Futbol için birbirimizi kırmayalım çünkü hayat çok kısa.” Dedi.

GÜVENSPOR İLE OSMANİYESPOR ANISINI ANLATTI

Osmaniyespor ile Güvenspor’un rekabetine vurgu yapan İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ “Spor kulüplerinin kongrelerinde farklı heyecanlar duyuyorum. Mazisi olan bir kulübün kongresindeyiz. Güvenspor ile Osmaniyespor aynı ligde mücadele ederdi ve bu maçlar derbi havasında geçerdi. 95 senesinde cumartesi günü Osmaniye ile Güvenspor arasında maç var. Benimde Pazar günü düğünüm var. Hanımlar bilir gelin hanımın Cumartesi kuaförde randevusu var. Randevu saati ile maç saati aynı saate denk geldi. Ben kuaför önünde iken haber geldi maçta kavga gürültü var dediler. Biz takibi Orhaniye sahasına gittik maç 1-1 bitmiş ama saha karışmış. Kavgayı gürültüyü durduralım derken aradan 2 saat geçti. Ben eyvah dedim benim yarın düğün var hanımı gittim kuaförden aldım. Böyle bir tatlı anım var Güvenspor ile alakalı. “

AMATÖR KULÜPLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Spor kulüplerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Uğurdağ “Güvenspor, Karadeniz Güven olduktan sonrada bizim için İnegöl içinde değerli bir kulüp değerli bir camia. Bu kulübe hizmet eden ve edecek yöneticileri tebrik ediyorum saygı ile anıyorum. Biz her zaman tüm kulüplerin hem bireysel hem de kurumlarımızca yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

BAŞARILAR DİLİYORUM

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ise “İnegöl çok güzel bir şehir. Bu güzel şehirde yaşıyoruz. İnegöl’de 350 bin insan hep beraber kardeşçe yaşıyoruz. Spor kulüplerimiz de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için güzel hizmetler veriyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Metin Öztürkoğlu ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum.”

ENERJİMİZİ KARADENİZ GÜVENSPOR’A AKTARACAĞIZ

Karadeniz Güvenspor’un yeni başkanı Abdul Ergün ise “Bu sene Trabzonspor’umuzun şampiyon olması ile birlikte Karadeniz Güvenspor’a bir misyon yüklendi. Karadeniz bölgesinde şehirlerimizin İnegöl’de ki dernekleri ile bir araya gelerek enerjimizi Karadeniz Güvenspor’a aktarma kararı aldık. Trabzonspor’umuzun elde ettiği başarıyı bu sene Süper Amatör Ligi’nde elde etmek için yola çıktık.”

GENÇLERİMİZE KARŞI SORUMLUYUZ

“1976 yılında temelleri atılan kulübümüz Karadeniz Güvenspor’un misyonu sadece futbol değil. Bizler amatör kulüp ruhuna göre hareket ederken, bir yandan da geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmakla sorumluyuz. “

EN BÜYÜK KUPA KAZANDIĞIMIZ BİR GENÇ

“Başarılar gelip geçicidir. Asıl amaç amatör ruha sahip çıkarak milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmektir. Bu şehirde bir gencin bile kötü bir alışkanlıktan uzak durmasına ya da kurtulmasına vesile olur isek, kazandığımız en büyük kupa olur bizim için.”

BU SORUMLULUK ALTINAN KALKACAĞIZ

“Doğru plan ve strateji ile başarı kaçınılmaz olur. Burada ben değil biz mantığı ile hem Karadeniz Güvenspor’a hem de İnegöl futbol camiasına değer katmak istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolda önce Allah’ın sonra yönetim ve camiamızın desteği ile bu ağır sorumluluğun altından kalkacağımıza inanıyorum.”

TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM

“Şehrimizin futbolda en üst liginde olan ve İnegöl’ümüzün adını taşıyan İnegölspor’umuza ve diğer tüm amatör liglerde mücadele eden İnegöl’ün kıymetli kulüplerine kazasız belasız ve dostluğun hâkim olduğu bir sezon diliyorum.”

İNEGÖLSPOR İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ

“Buradan bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Şehrimizde futbolun dinamiği olan İnegölspor’umuzun başarı yolunda, alt yapımızdan ya da A takımımızdan bir futbolcumuza talip olması bizleri onare eder. Bu konuda yapabileceğimiz ne varsa elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

YENİ YÖNETİM İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Karadeniz Güvenspor’da Abdul Ergün başkanlığında yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

İbrahim Oğuzay, Ragıp Akkaya, Ahmet Öztürk, Caner Yılmaz, Selim Pamuk, Yakup Bıyık, Harun Baytemu, Adem Çelik, Mahmut Emanet, Onur Yazıcı, Dilaver Bilgin, Abdullah Ergün, Ali Ergün, Mustafa Ergün, Mehmet Albayrak, M.Fetmi Tuan, M.Arif Tuna, Gökhan Gümüş, Sadullah Kaldırım, Cengiz Bayram, İbrahim Yücedağ, Fatih Eroğlu, H.İbrahim Yücedağ, Kadir İnci, Aydın Can, Mustafa Bilgin, Erkan Güven, Aydın Durum, Yavuz Ergin, Alperen İşçi, Hasan Aksoy, Ö.Faruk Yavuzyiğit, Şeref Alemdar, Serdar Salim, Hakan Okuş, Rıza Karabunar, Mehmet Albayrak, Ali Kenan, Ahmet Çakır, Adem Demirel, Ahmet Öztürk, Embiya Alemdar, Ertuğrul Şahin, Hakan Zeren, İbrahim Kocaağa, Kemal Sancar, Mesut Öziş, Savaş Genç, Mustafa Düzenli, Oğuzhan Salim, Orhan Yücedağ, Ömer Yavuzyiğit, Özcan Sağlam, Mustafa Cihan, Süleyman Yeşildal, Tayfun Birkan, Sercan Kont, Rıza Karaburun, İdris Can, Bünyamin Çelik.