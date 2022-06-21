KURTULUŞSPOR’DA ÇİFTE İMZALARA DEVAM

Kurtuluşspor transfer komitesi çalışmalarına hız katarken, son olarak Bal Liglerinde top koşturan uzun yıllardır Orhanelispor'da görev alan Erhan Anıl Gülsoy ile Konya'da Süper Amatör Ligde forma giyen forvet oyuncusu Mustafa Koç imza attı.

Önceki akşam yapılan görüşmelerin sonunda bir sezon Bal Liglerinde top koşturan uzun yıllardır Orhanelispor'da görev alan Erhan Anıl Gülsoy ve Konya 'da süper amatör ligde forma giyen forvet oyuncusu Mustafa Koç kendilerini sarı kırmızılı renklere bağlayan imzaları atarak Kurtuluşspor ailesine katıldılar.

Genel Kaptan Recep Uysal yaptığı açıklamada;

"Kurtuluş Spor Kulübü olarak hiç bir zaman hiç bir konuya popülist yaklaşmadık. Sadece spora hizmet eden, doğru adımlar atan bir kulübüz. Hem futbolcu kardeşlerimiz için hem de spor camiası için çok hassas bir süreç yönetiyoruz. Her zaman arkamızda olan kulüp Başkanımız Sayın Yalçın Atalay'a ve Yönetim Kurulu Üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum." Dedi.