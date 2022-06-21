MODERNO MOBİLYA KARADENİZ GÜVEN SPOR'A FORMA SPONSORU OLDU

Karadeniz Güven Spor Kulübü 2022-2023 futbol sezonunda Moderno Mobilya ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

2022-2023 futbol sezonuna hazırlanan Karadeniz Güven Spor Kulübü kongre öncesi transfer ve sponsorluk anlaşmalarına başladı. Özgen Cafe'de düzenlenen basın toplantısında Moderno Mobilya ile anlaştıklarını belirten mevcut kulüp başkanı Metin Öztürkoğlu, firma sahibi Hüseyin Tuna'ya teşekkür etti. Öztürkoğlu ilerleyen günlerde kongre tarihini açıklayacaklarını, Yönetim Kurulu listesinin hazır olduğunu bildirdi.

Moderno Mobilya firma sahibi iş adamı Hüseyin Tuna ise, "2022-2023 futbol sezonunda camiamızın kulübü olan Karadeniz Güven Spora forma sponsoru oldu. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapılan çalışmalar ile gençleri spora ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak bizim için övünç kaynağıdır. Ben Karadenizli bir iş adamıyım. Bu nedenle de kulübümüze destek vermekten onur duyuyorum. Trabzonspor’umuzun bu sene yakaladığı hedefi İnegöl’de inşallah Karadeniz Güven Spor yakalayacaktır. O sene bu dene diyoruz ve hedefi şampiyonluk olarak açıklıyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, kamuoyuna saygılar sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.