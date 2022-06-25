Orhaniyespor Yaz Futbol Okulu Eğitimlerine Başladı

İnegöl Orhaniyespor Kulübü tarafından 7-17 yaş grubundaki çocuklar için yaz futbol okulu yoğun katılımla başladı. Deneyimli antrenörler eşliğinde 7-17 yaş grubundaki çocuklara 3 grup halinde yaz futbol okulunda eğitim verilecek.

Açılış Konuşması yapan kulüp başkanı Tevfik Demirhan; "Orhaniyespor yönetim kurulu olarak yapmış olduğumuz çalışmalara bugün bir yenisini daha ekledik. Bu sene yaz futbol okulunu açmış bulunuyoruz. Bizlere güvenen sayın velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için yaz tatili başladı. Ancak onlar için burada yeni bir serüven başlıyor. Konusunda uzman hocalarımız eşliğinde spor eğitimlerine başlıyorlar. Velilerimize bizlere güvendikleri için teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Kerem Arı ise; "1974 yılında temelleri atılan geçmişi başarılarla ve kazanılmış kupalarla dolu İnegölümüzün köklü spor kulübü olan Orhaniyespor'da çocuklarımız hem futbol eğitimi alacaklar hem de yaz tatillerini güzel bir şekilde geçirecekler. Şimdiden çocuklarımıza ve hocalarımıza başarılar diliyorum." dedi.