OSMANİYESPOR'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Osmaniyespor dün gerçekleştirdiği şampiyonluk konseri sonrası şampiyonluk kupasını aldı.

Bursa 2. Amatör 1. Grupta sezona 50. yılda şampiyonluk parolası ile yola çıkan Osmaniyespor, grubu şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluk programı dün akşam Şebboy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin katılım gösterdiği şampiyonluk kutlamasına İnegöl siyaseti de yoğun katılım gösterdi.

Gerçekleşen protokol konuşmaları sonrası şampiyonluk kutlamasını şölene çevirmek isteyen Osmaniyespor yönetimi, Semih Kandemir ve Riva Orkestrası Konseri ile kutlama gerçekleştirdi.

Öte yandan şampiyonluk kupası Osmaniyespor Başkanı Oğuz Erdem’in ellerinde yükseldi.