YAZ SPOR OKULLARI KAYITLARI BAŞLIYOR

Öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde 3 dönem şeklinde yapılacak yaz spor okulları için kayıtlar 1 Haziran Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlayacak.

Sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşın spor yapabileceği imkanları sunabilmek adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Spor Kulübü, Yaz Spor Okullarının startını veriyor. Okulların tatile girmesiyle başlayacak olan ve 3 dönem şeklinde yapılacak yaz spor okullarının kayıtları 01 Haziran Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlıyor.

7 BRANŞTA DÜZENLENECEK

Yaz spor okulları bu yıl; Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Oryantiring, Jimnastik, Okçuluk ve Spor Tırmanış olmak üzere 7 ayrı branşta 3 dönem şeklinde düzenlenecek. İlk dönem 20 Haziran’da başlayıp 08 Temmuz’da sona erecek. İkinci dönem 18 Temmuz-05 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Üçüncü dönem ise 08 Ağustos-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GEREKTİRDİĞİ HER ALANDA VARIZ”

Belediyespor bünyesinde her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her alanda yer alarak hizmetlerimizi halkımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Belediye olarak alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan spora, kültür sanattan eğitime ilçe halkının gereksinimi olan her faaliyet ve çalışmada var olmaya çalışıyoruz. Spor Kenti İnegöl kimliğine değer katmak için şehrimizin dört bir tarafına Türkiye’nin birçok yerinde bulunmayan semt sahaları, spor salonları ve futbol sahaları kazandırırken, belediye olarak gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimi, arkadaşlık duygularının oluşması, kendi benliklerini daha iyi tanıyarak özgüvenlerinin artıracağına inandığımız spor faaliyetlerine her zaman katkı ve destek veriyoruz” dedi.

KAYITLAR 01 HAZİRAN’DA ALINMAYA BAŞLAYACAK

Yaz Spor Okullarını yoğun bir eğitim dönemini sonlandıran öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, spor ile stres atmaları ve boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmeleri için düzenlediklerini belirten Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu yıl Yaz Spor Okullarımız için kayıtlarımızı 01 Haziran Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlayacak. Çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan, onlara spor alışkanlığı kazandıran yaz spor okulumuz sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflemekte. Şunu unutmayalım ki çocuklarımıza yatırım geleceğimize yatırımdır. Yaz spor okulları kayıtları Kültür Park içerisinde bulunan Belediye Spor Salonumuzdan gerçekleştirilecek.”

YAZ SPOR OKULU ÜCRETLERİ

Yaz spor okullarında dönemlik eğitim ücretleri; Voleybol 100 TL, Basketbol 100 TL, Masa Tenisi 70 TL, Oryantiring 100 TL, Jimnastik 100 TL, Okçuluk 100 TL ve Spor Tırmanış 80 TL olarak belirlendi. Ücret yatırma ve kayıt işlemleri Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilecek.