“AİŞE” İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

İnegöl Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünde düzenlenen İslam Kadın Sanat projesinin tiyatro oyunu"Aişe"19 Haziran 2022 Pazar günü, İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonu saat 14.00'da üçüncü kez izleyicisi ile buluşacak.

İslam Kadın Sanat, Anne-Kız Beraber Hafız adlı projenin de kurucusu olan Kur'an Kursu öğreticisi Ayşe Can ile eski caz sanatçısı, tiyatro eğitmeni Elif Parlakoğlu'nun Kur'an Kursunda yollarının kesilmesiyle doğmuştur. İslam Kadın Sanat ekibini, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşturmuştur. İslam Kadın Sanat'ın ilk ürünü "Aişe" oyununda, Müslümanların yaşadığı zulme dikkat çekmek için, dünyadan yaşanmış gerçek hikayelerden esinlenerek canlandırılan karakterlerin birleşerek Filistin'de yaşanan zulme hep birlikte verdikleri mücadele ele alınıyor.

Oyunda yer alan 7 kadın karakterden bazıları, Pakistan'lı Malala Yusuf Zai “Kalem kılıçtan keskindir" sloganıyla kız çocuklarının eğitim hakkı için verdiği mücadelenin sonunda elde ettiği başarı hikayesiyle, Afganistanlı Ferhunde İslam'da hurafelere yer yoktur dediği için uğradığı linç sonunda gelen ölüm hikayesiyle, Türk olan Elif'in başörtüsü sebebiyle hayallerinin çalınış hikayesiyle, Filistinli Miral'in Mescid'i Aksa'ya sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa sloganı ile izleyenleri derinden etkiliyor.

İslam Kadın Sanat, yeni sanatsal faaliyetlerle gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri ve ileride yapacakları işlerde dinine, vatanına milletine hizmet eden bireyler olabilmeleri adına fırsat sunabilmek için yeni çalışmalarına aşk ile hız kesmeden devam ediyor.