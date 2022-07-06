ARAZİ YOLLARINDA KALICI ÇÖZÜM

İnegöl Belediyesi, kırsalda çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm bulmaya devam ediyor. Her yıl kırsal mahallelerde aynı çalışmaları tekrarlamak yerine başlatılan bu uygulama ile belirli oranda yollara malzeme serilerek kalıcı çözüm sağlanacak.

Arazi yollarında kalıcı çözüm üreterek düzenleme çalışmaları devam ederken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberinde ki heyet ile birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi.

SANAYİ YÖNÜMÜZLE ÖNE ÇIKSAK DA TARIM İNEGÖL İÇİN KIYMETLİ

İnceleme sonrası açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “Şipali mahallemizin sınırları içerisindeyiz. Çok ciddi bir ekonomik değer var. Biliyorsunuz İnegöl 1065 km’lik bir alanda çok ciddi anlamda ekim alanına sahip. Sanayi yönümüzle öne çıksak da tarım İnegöl de çok kıymetli. İnegöl Belediyesi olarak özellikle arazi yollarında her yıl çiftçimizin bizden araziye giremiyoruz, girmekte zorlanıyoruz gibi taleplerini dikkate alarak, kalıcı iş yapmak için bir takım yeni planlamalara başladık. ‘’

KALICI ÇÖZÜM KONFORLU ULAŞIM

Başkan Alper Taban konuşmasının devamında, ‘’Bu planlamalar neticesinde de burada kalıcı iş yapmak adına öncelikle daha çok insanı ilgilendiren ova alanlarda ve daha çok insanın kullanabileceği noktaları tespit ederek buraları kalıcı yollar haline getirmeye başladık. Şu anda bulunduğumuz yolda bunu ifade ediyor. Çalışmamızı tamamladığımızda burada büyük araçtan küçük araca ve traktörüne kadar arazi yolları ile iç yolların kullanımı rahatlıkla yapılacak.’’

25 KM’LİK HEDEFTE 10 KM YOL TAMAMLANDI

Son olarak 25 Km’lik hedefte 10 km’lik yolda çalışmaların tamamlandığını ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Bu sene 10 km yolu tamamladık. Hedef 25 km Allah’ın izniyle. İlk serimini yapıyor sonra sıkılaştırmasını yapıyor. Bu yollar ara yol olarak uzun süre kullanılacak. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çalışmamızın herkese hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.