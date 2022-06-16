Asılsız ihbar ekipleri harekete geçirdi

Kemalpaşa Mahallesi’nde bir binada yangın çıktığına dair verilen asılsız ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Hasan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan binada yaşayan vatandaş, evinde yangın çıktığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede adrese ulaştı.

Belirtilen adrese gelen ekipler, yaptıkları incelemede herhangi bir yangına rastlamadı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, normale döndü.

Mahalle sakinleri ise meraklı gözlerle olan bitene anlam vermeye çalıştı.