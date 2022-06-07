BURSA, YANGINA KARŞI ARTIK DAHA GÜVENLİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor. Son olarak, özellikle kırsal mahallelerde olası yangınlara müdahale için alınan 25 adet traktör arkası yangın söndürme su tankeri ile ikisi merdivenli 7 itfaiye aracı daha hizmet filosuna dahil edildi.

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında gerekli yatırımları gerçekleştiriyor. Halkın can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli belediyecilik hizmeti olan itfaiye teşkilatını ekip ve ekipman yönünden sürekli güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, olası yangında en kısa sürede müdahale ve söndürme hedefliyor. Halen 562 personel ve 122 araç ile 28 istasyonda itfaiye hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, hem ekip hem de ekipman olarak teşkilatı sürekli takviye ediyor.

KIRSALA SU TANKERİ

Özellikle yaz aylarıyla birlikte hem tarım hem de ormanlık alanlarda yangın riskinin artmasına paralel olarak, kırsal mahallelerde yangına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Bugüne kadar kırsal 83 mahalleye kurulan gönüllü itfaiye teşkilatında, 571 gönüllü itfaiyeci ve 70 adet traktör arkası yangın söndürme su tankeriyle hizmet verilirken; kırsal mahalleler için 25 adet daha su tankeri alındı. Yeni tankerler; Büyükorhan’ın Burunca ve Perçin, Gemlik’in Fevziye ve Şükriye, Harmancık’ın Delicegüney, İnegöl’ün Hayriye, Hilmiye ve Madenköy, İznik’in Candarlı ve Sarıağıl, Karacabey’in Çavuş, Taşpınar ve Yeşildere, Kestel’in Şevketiye, Mudanya’nın Evciler, Mustafakemalpaşa’nın Çiviliçam ve Güvem, Nilüfer’in Gölyazı ve Büyükbalıklı, Orhaneli’nin Balıoğlu ve Kadıköyü, Orhangazi’nin Dutluca ve Keramet, Yenişehir’in Gökçesu ve Kızılköy mahallelerinde hizmet verecek.

GÜÇLÜ İTFAİYE, GÜVENLİ KENT

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere verdiği desteğin yanı sıra ilçe merkezlerindeki itfaiye gruplarını da yeni araçlarla takviye ediyor. 2021-2022 yatırım programında yer alan 22 itfaiye aracından 7’si daha hizmet filosuna dahil edildi. Yeni alınan iki adet 24 metre merdivenli araçlar Keles ve Büyükorhan, 10 tonluk 5 itfaiye tankeri de Orhaneli, Karacabey, Orhangazi, Mudanya ve Gençosman itfaiye gruplarında hizmet verecek.

İTFAİYEYE YATIRIM SÜRÜYOR

Yeni araçların hizmete alınması töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının daha da güçlenmesi için yatırımların devam ettiğini kaydetti. Yatırım planı içerisindeki 15 yeni aracın kısa sürede filoya dahil edileceğini ifade eden Başkan Aktaş, bu yıl için planlanan 85 kişilik itfaiye eri memur alımı çalışmalarının ise sürdüğünü, Karacabey İtfaiye Grubu binası ihalesinin tamamlandığını ve inşaatına başlandığını söyledi. Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık itfaiye grubu binalarının ihale sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, “İtfaiye hizmetleri, sadece yangın olarak düşünülmemeli. Geçtiğimiz yıl 19 bin 166 olaya müdahale edildi ve bunların 9 bin 224’ü yangındı. Temennim odur ki itfaiye personeli arkadaşlarımız sadece nöbetini beklesin. Herhangi bir yangına ve benzeri konuya müdahale etmek zorunda kalmasın. Amacımız; milletin malına, malzemesine, ormanlarımıza, hayvansal değerlerimize, tarımla alakalı değerlerimize herhangi bir halel gelmesin. Güçlü bir itfaiye teşkilatımız var, daha da güçleniyoruz. Özellikle sanayileşen Bursa'ya yakışır itfaiye teşkilatı olmaya çalışıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl ekibimiz, Akdeniz’den Ege’ye orman yangınlarına müdahale noktasında, yine BUSKİ ile birlikte Karadeniz’deki sel felaketlerinde, müthiş bir performans gösterdiler. Tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.