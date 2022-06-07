BURSA’DA 250 BİN ÇOCUK BOSE İLE SPOR YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘öğrencilere spor alışkanlığını kazandırmak amacıyla’ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ve bu yıl 250 bin öğrenciye ulaşan Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE), coşkulu ödül töreni ile sona erdi.

Sağlıklı şehir Bursa’da çocukları sporla buluşturan Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE) ödül ve kapanış töreni, coşkuyla gerçekleştirildi. TOFAŞ Spor Salonu’nda düzenlenen törene, sporcu öğrencilerin ödül heyecanı damgasını vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Bilici ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da bu heyecanlı günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin yıl boyu gösterdikleri performansın madalyalar ile taçlanacağı tören, Bando Roll Grubu’nun müzik şöleni ile başladı. Etiyopya Akrobasi Grubu, palyaço ve illüzyon gösterisi de öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.

YENİ TESİSLER GELİYOR

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri’nin her sene artan heyecanla devam ettiğini söyledi. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan süreçte farklı branşlarda özel çocuklar da dahil olmak üzere bir çok müsabaka yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Hangi dalda eğitim alırsanız alın, ileride hangi işi yaparsanız yapın, muhakkak bir spor ya da sanat dalıyla ilgilenin. Etkinliklerle size vermek istediğimiz mesaj bu. Biz de yeni spor alanları, yüzme havuzları ve spor salonlarıyla heyecanınıza altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Spor bakanımız buraya geldiğinde, yeni bir protokol yaptık. İnanın, Bursa'da çok daha yeni tesisler yapılacak. İşte onları sizler kullanacaksınız. O yüzden de eğitim-öğretim hayatınız devam ederken, lütfen spordan uzak kalmayın. Etkinliklerimize katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

BU YIL 250 BİNİ AŞTI

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Bilici de bu etkinliklerle çocukların hem boş zamanlarını değerlendirdiğini hem de spor yapma alışkanlığı kazandığını söyledi. Sporun fiziksel ve ruhsal yönden çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Bilici, “Artık geleneksel hale gelen ve katılımının her yıl artarak devam ettiği etkinlikte, bu yıl da 250 bini aşkın öğrencimizi sporla buluşturduk. Bursa Büyükşehir Belediyemiz her zaman öğrencilerimize destek oldu, olmaya da devam ediyor. Bu konuda başta Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere emeğe geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.