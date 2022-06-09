CERRAH'TA 3 MİLYONLUK YOL ÇALIŞMASI

İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde 12 sokakta yol kaplama çalışmasına başladı. 2 hafta önce başlayan çalışmalar, önümüzdeki hafta tamamlanmış olacak.

Her alanda yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle yol kaplama çalışmalarına ağırlık veriyor. Daha önce Akhisar ve Alanyurt bölgesinde yapılan yol kaplama çalışmalarının ardından Cerrah Mahallesinde Kalburt mevkiinde de hummalı bir çalışma başlatıldı. 12 sokakta yapılan çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte zemin değişimi ve yol kaplama çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama da yapan Başkan Taban, “Cerrah Mahallemizde Kalburt mevkiinde yol kaplama çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1122, 1123, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1134, 1138, Kadırga, Yeni Gümüş ve Eski Menekşe Sokakları olmak üzere toplam 12 sokağımızda yol kaplama çalışmalarına devam ediyoruz. Daha önce de Alanyurt ve Akhisar bölgelerimizde benzer çalışmalarımız oldu ve devam ediyor. Hava koşullarının elvermesi halinde bu çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Hep şunu söyledik, nerede bir yaşam varsa orada biz vatandaşlarımıza belediyecilik hizmetleri anlamında olması gereken tüm hizmetleri ulaştırmak istiyoruz. Yapılaşma olan yerde suyundan atık suyuna, kaldırımına, parkına, otoparkına kadar pek çok ihtiyaç doğuyor. Biz de bunları bir bir planlayarak devreye almaya çalışıyoruz” dedi.

Cerrah Mahallesinde 12 sokakta 3 milyon TL’lik bir çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Taban, “1 hafta içerisinde de arkadaşlarımız süreci tamamlamış olacaklar. Çalışmanın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 14:42