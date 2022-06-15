ÇOCUK OYUN ALANI YENİLENEN YÜZÜYLE HİZMETE GİRDİ

İnegöl Belediyesi, Baykoca Mahallesi Çamlıca Sokakta bulunan ve artık kullanım ömrünü tamamlamış olan çocuk oyun alanını yeniledi. 1200 m2 alan üzerinde uygulanan proje hem çocuklardan hem yetişkinlerden tam not aldı.

Bir yandan yeni projeler ve sosyal donatı alanları üreten İnegöl Belediyesi, bir yandan da eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlamış sosyal donatı alanlarını yenileyerek şehrin çehresini değiştiren alanlar oluşturuyor. Bu kapsamda son olarak Baykoca Mahallesinde Çamlıca Sokakta bulunan çocuk oyun alanı baştan aşağı yenilenerek modern bir park hüviyetine kavuştu.

VATANDAŞLARDAN ÇİÇEKLİ TEŞEKKÜR

Toplam 1200 m2 alanda; modern çizgiler ve yeşillikler içerisinde her yaştan çocuğun eğlenip vakit geçireceği bir park ile birlikte, ailelerin de fitness alanında spor yapıp çocuklarını izleyebileceği bekleme alanlarında dinlenebileceği bir proje uygulandı. Hem çocuklar hem de bölgedeki vatandaşlardan tam not alan parkın yenilenmiş haliyle hizmete girmesinin ardından Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte parka ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede yapılan inceleme sırasında 1. Etap TOKİ Site Yönetimi tarafından Başkan Taban’a çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

BÖLGEDE SOSYAL DONATI ALANLARINI ARTTIRACAĞIZ

İnceleme sırasında açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Baykoca Mahallemizde revize çalışmalarını tamamladığımız çocuk oyun alanını yerinde görelim ve çocuklarımızın heyecanına ortak olalım istedik. Malumunuz Baykoca Mahallemiz bizim TOKİ yapılarının yapıldığı bölge. Aynı zamanda Yeni İnegöl bölgesi. Burada çocuklarımızın, ailelerimizin, yetişkinlerimizin ihtiyaçları olan yapıları gidermek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabi merkeze olan uzaklığı neticesiyle burada sosyal donatı alanlarını bir miktar daha arttırmamız gerekiyor” dedi.

İLAVE AĞAÇLAR DİKİLİP PEYZAJLA SÜSLENDİ

Yapılan çalışma ile ilgili de bilgiler veren Başkan Taban, “Bugün de burada geçmişte yapılmış çocuk oyun alanlarıyla ilgili bir revizyona gittik. Burası yaklaşık 1200 m2’lik bir alan. Bunun 300 m2’sinde yine yeşil alan uygulamaları, 300 m2’sinde çocuk oyun alanı, 90 m2 fitnes alanı ve 500 m2’den oluşan sert zemin yürüyüş ile oturma alanlarını oluşturmuş olduk. Zeminde de kauçuk kaplama ile çocuklarımızın daha güvenli şekilde burada oynamalarını sağlamış oluyoruz. Yine oyun grupları ve fitness alanları da yenilenmiş oldu. Ahşap pergola ve kamelyalar da yenilenerek bunlar da hizmete alınmış oldu. Yeşil alanlara da ilave olarak 15 adet yetişkin ağaç ve 988 adet çalı grubu dikilerek daha zengin bir görsel kazanması sağlanmış oldu” diye konuştu.

“YAPMAK KADAR KORUYUP KOLLAMAK DA ÖNEMLİ”

Konuşmasında vatandaşlara çağrıda da bulunan Başkan Taban, “Şehrimizin pek çok noktasında benzeri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnegöl yüzölçümü olarak çok geniş bir alana sahip. Ancak tabi her alanda İnegöl Belediyesi’nin o bölgenin ihtiyaçları olan konuları çalışarak hızlıca çoğaltma çabası ve gayretini de arttırmaya devam edeceğiz. Ben çalışma arkadaşlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum, yapmak bazen en kolay olanı. Ancak bunu korumak ve kollamak daha zor olan kısım. Dolayısıyla biz burada tüm vatandaşlarımızın da bu parklarımızı ya da diğer kamu eliyle yapılmış olan hizmetleri en güzel şekilde koruyup kollamalarını istiyoruz. Kamu malına zarar verenleri de gerek 153 hatlarımıza gerek polise bildirmelerini rica ediyorum” açıklamalarında bulundu.