HEM’DEN GERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan özel eğitim kursları, giyim kursları ve el sanatları kursları öğretmen ve kursiyerlerinin hazırlamış olduğu Geri Dönüşüm Sergisi Kapalı Çarşı girişinde açıldı.

Sergi açılışına İlçe Kaymakamı Eren Arslan, bir önceki dönem İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkan Vekili Fevzi Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticiler ile kursiyerlerimizin geri dönüşüm temalı hazırlamış oldukları bu sergi nedeniyle hepsini tebrik ediyor, kutluyorum. Gerçekten de bu sergide emek var, özveri var. Kullanılamayacak durumda olan atık malzemeler geri dönüştürülerek günlük hayatta kullanılabilecek objelere dönüştürülmüş. Ben bir kez daha emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Konu ile alakalı bilgi veren İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, “Açılan bu sergide atık malzemeler atık kumaşlar ve çok çeşitli materyaller geri dönüştürülerek günlük hayatta kullanılan birçok ev tekstil ürünü, süs eşyası ya da kıyafet üretildi. Yapılan bu çalışmalar ile aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak hedeflendi. Kursiyerlerimiz evlerinden atıl duran çeşitli malzemelerle yeni ürünler üretip, bunları kendi ev ekonomilerine ve ülke ekonomisine kazandırmaya hedeflediler. Bu sergide emeği geçen tüm kursiyer ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Yoğun bir katılımın olduğu sergi açılışında çok sayıda vatandaş da sergiyi gezerek beğenilerini ifade ettiler.