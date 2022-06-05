HEM’DEN MÜZİK DOLU GECE

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü gitar ve bağlama kursu öğrencileri Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi’nde İnegöllülere ve müzik severlere güzel bir gece yaşattılar. Gitar ve bağlama kursu öğrencileri güncel ve anonim türkülerden oluşan 13 eser seslendirdiler. İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan gitar ve bağlama kursunda 6 aydır birlikte çalışan kursiyerlerin performansı izleyiciler tarafından tam not aldı.

Programı Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Şube Müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetliler katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın yaptığı konuşmada, bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru yaptığı konuşmada, Bursa’da yapılan il toplantılarında İnegöl Halk Eğitim Merkezinin hep ilk üçte yer aldığını, performans göstergeleri açısından hedeflerinin çok üzerinde çalışmalara imza attığının söylenildiğini belirterek, İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yöneticilerini usta öğreticilerini ve kurs yerlerini tebrik etti.

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk program sonunda yaptığı konuşmada ise, “Bilindiği gibi Haziran ayinin ilk haftası hayat boyu öğrenme haftası olarak son iki yıldır kutlanmakta bizde bu hafta boyunca çeşitli etkinliklere imza attık. İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün çalışmalarını tanıtıcı etkinliklerin yanı sıra geri dönüşüm sergisi ebru hat ve karakalem sergisi gerçekleştirdik ve bugün de buradan gitar ve bağlama kursu kursiyerlerimizin hazırlamış olduğu müzik gecesi ile taçlandırmak istedik. Bu gecede emeği geçen başta Müzik Öğretmeni Taşkın Karadağ olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir müzik ziyafeti izledik. Geçmişten günümüze çok güzel parçalar seslendirildi. Eminim ki programı izleyenlere çok güzel bir gece geçirmelerini sağladık. Müdürümüzün belirttiği gibi İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tüm Bursa’da ilçeleri arasında yapmış olduğu çalışmalarla sürekli olarak ilk üç içerisinde yer almakta yaptığımız etkinlikler ve çalışmalar ile hedefimizi her geçen gün daha da yukarlara çekmeye azim ve gayret içerisindeyiz. Yılsonuna kadar 33 bin kursiyere ulaşma hedefimizin Temmuz ayı itibari ile 27 bin olarak gerçekleştirdik. Bu da gösteriyor ki yıl sonunda 33 bin rakamını çok üzerindeki rakamlara ulaşacağız. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın tarafından Müzik Öğretmeni Taşkın Karadağ’a çiçek takdim edildi.