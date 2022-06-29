İÇDER TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON SANCI DERNEĞİ OLDU

İnegöl Çorumlu Dernekler Federasyonu (İÇDER-FED) tarafından 3’üncüsü düzenlenen Futbol Turnuvası’nda şampiyon Sancı Derneği oldu

İnegöl Çorumlu Dernekler Federasyonu (İÇDER-FED) tarafından 3’üncüsü düzenlenen Futbol Turnuvası 26 Haziran 2022 Pazar günü Final Müsabakaları ve Kupa töreni ile sona erdi. Final müsabakasında Sancı, Çopraşıkspor’u 6-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Turnuvanın final müsabakaları öncesi bir konuşma yapan İÇDER-FED Başkanı Mehmet Yurttutan, 3.Geleneksel Futbol Turnuvası kupa ve final karşılaşmasını mükemmel bir organizasyonla sonlandırdıklarını, dostluk ve beraberlik sergilendiğini, sporda buluştuklarını ifade etti.

Yurttutan konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Turnuvada emeği geçen yönetim kurulu üyelerine, komite kuruluna ve kendilerini yalnız bırakmayıp kupa törenine katılım sağlayan İlçe Kaymakamı Eren Arslan beye, Belediye Başkanı Alper Taban beye, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir beye, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş beye ve yönetimine, MHP İlçe Başkan Vekili Özgür Bulca beye ve yönetimine, İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Sadık Erduğan beye ve yönetimine, Saadet Partisi Başkan Vekili Fatih Demircan ve yönetimine, Yeniden Refah Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Seçkin Cayıklı beye ve yönetimine, maçlarda görev yapan hakemlere, sağlıkçılara, oyunculara ve kendilerini hiçbir maçta yalnız bırakmayan değerli Çorumlulara teşekkür ederim.”

Federasyon Başkanı Yurttutan konuşmasında spora verdikleri öneme değinerek İnegöl’de Anadolu Birlikspor’u kurduklarını ifade etti.

Başkan Yurttutan son olarak, “İÇDER-FED Platformu ailesi olarak, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Allah birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daim eylesin. Turnuvamızda şampiyon olan Sancı’yı tebrik ediyorum, sıralamaya giren Çopraşık, Karahacip ve Bolatçık’ı tebrik ediyorum. En centilmen takım unvanını elde eden Büyük Dona Derneği’ni ve turnuvamıza katılarak renk katan Sarısüleyman Derneğimizi ve Gazipaşa Derneğimizi de teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban konuşmalarında birlik ve beraberlik çatısı altında spora verdikleri destekten dolayı İÇDER Federasyonunu kutladılar.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar, katkıda bulunanlara plaketler verildi. Hatıra fotoğraf çekimlerinden sonra tören sona erdi.

Sancı’nın şampiyon olarak tamamladığı turnuvada Çopraşık 2. Sırada, Karahicip 3. Sırada, Bolatçık ise turnuvayı 4.sırada tamamladı.

Turnuvada gol kralı Karahacip’ten Samet Özcan olurken, en centilmen takım ödülü ise Büyük Dona Derneği’nin oldu.

SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU

1-Sancı, 2- Çopraşık, 3- Karahacip ve 4-Bolatçık.