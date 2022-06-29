‘İNEGÖL LİSESİ’Z OLMAZ

1994 yılı İnegöl Lisesi Mezunları, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru'yu ziyaret ettiler.

Ziyarette mezunlar, İnegöl lisesi isminin bir ilçenin hafızası tarihi gençlik yaşantısı olarak yaşatılması, fiziki olarak yer alması ve kütüğü ile birlikte olmasının çok önemli olduğu söyleyerek, yüz binin üzerinde mezunun isteği olduğunu ilettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, konuyu takip ettiklerini ve bir çözüm yolu aradıklarını bildirdi.

Lise yüzlerce akademisyen savcı hakim doktor iş adamının yetişmesinde büyük rol oynamış Bursanın 4.cü açılan her ekonomik ve sosyal düzeyden insanları kabul eden bir eğitim yuvası.

94 İnegöl Lisesi Mezunları üzerinde İnegöl lisesiz olmaz yazan çiçeği Doğru'ya taktim ettiler.