İnegöllü gencin başarını babasını duygulandırdı

Oğlunun Üniversiteyi 3. Olarak bitirdiğini gören baba tribünde duygusal anlar yaşadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesinden mezun olan mühendislerin diplomaları törenle verildi.

İnegöllü Mehmet Akif Aydın ise İnşaat Mühendisliği bölümünü 3.lük ile bitirerek önemli bir başarı elde ederken bu sırada oğlunun mezuniyetine gelen baba emekli öğretmen Metin Aydın ise duygusal anlar yaşadı.