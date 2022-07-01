KAFKAS DERNEĞİNDEN MOZAİK SERGİSİ

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Kafkas Sanat Atölyesi tarafından yapılan eserler, Mozaik Sanatı Sergisinde izlenime sunuldu.

Dernek bahçesinde düzenlenen sergi açılışına Kaymakam Eren Arslan, Gürcistan Acara Bölgesi Kültür ve Eğitim Bakanı Maya Hacişvili, Gürcistan Milletvekili Anzor Bolgvadze, Acara Milletvekili Pridon Putgaradze, Şuhahevi Belediye Başkanı Omari Takici, Hulo Belediye Başkanı Vahtan Berize, Keda Belediye Başkan Yardımcısı İmada Vasaze, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mennar Portal ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Mozaik kursu eğitmeni Hülya Arı’nın eserler hakkında bilgi vermesinin ardından kurdele kesimiyle sergi izlenime açıldı.

MOZAİK SANATI NEDİR?

Küçük boyutlu, üç boyutlu ve birbirinden farklı parçaların yüzey üzerinde tasarlanmış bir resmi veya figürleri meydana getirecek şekilde birleştirilmesine mozaik sanatı adı verilmektedir.