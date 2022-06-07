MHP’DEN PROGRAMA DAVET

İnegöl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 12 Haziran Pazar günü 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı düzenlenecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülke genelinde başlattığı 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı 12 Haziran Pazar günü Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi toplantı salonunda gerçekleşecek.

Toplantıya, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı katılacak.

TÜM İLÇE HALKIMIZ DAVETLİ

MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye’nin, Bursa’nın ve İnegöl’ün sorunlarını dinlemeye ve çözümlerini üretmeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin direktifleri doğrultusunda tüm teşkilatlarımız bulundukları il ve ilçelerde vatandaşımızın dertleriyle dertleniyor. Bu kapsamda ilçemizde hafta sonu 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı düzenleyeceğiz. Tüm İnegöllü hemşerilerimiz gerçekleştireceğimiz toplantımıza davetlimizdir.”