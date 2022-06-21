ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN TABAN'A ZİYARET

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Meslek Okulu’nun yürütmekte olduğu “2019-1-TR01-KA102-065142” numaralı “Engellilerimiz Hizmet Sektöründe Çalışmak İçin Avrupa’da Meslek Öğreniyor” isimli projenin ikinci hareketliliği için 19 Mayıs 2022 tarihinde İtalya’ya staja giden 5 özel eğitim öğrencisi 2 Haziran 2022 tarihinde İnegöl’e döndüler. Staj dönüşü protokol ziyaretlerine devam eden özel öğrenciler ilçe milli eğitim müdürü ve ilçe kaymakamı ziyaretlerinin ardından belediye başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarete, projenin ikinci hareketliliği kapsamında İtalya’nın Reggio Calabria şehrinde 14 gün süresince staj eğitimi alan özel eğitim öğrencilerinin yanı sıra İtalya’da onlara refakat eden okul müdürü Mustafa Öztürk, müdür yardımcısı İbrahim Debre ve meslek dersi öğretmeni Mehmet Şah Marhan da katıldılar. Okul müdürü Mustafa Öztürk, Erasmus+ projeleri ve ikinci hareketlilik hakkında belediye başkanına bilgi verdi. Mustafa Öztürk, Erasmus+ projesi birinci hareketlilik Almanya ve ikinci hareketlilik İtalya süreçlerinde verdikleri destekle özel eğitim öğrencilerinin her zaman yanında olduğunu gösteren belediye başkanı Alper Taban’a şahsı ve kurumu adına teşekkürlerini ifade etti. Öztürk, projenin birinci hareketliliği kapsamında 5 özel öğrencinin 3 öğretmen refakatinde Almanya’nın Başkenti Berlin’de 28 Kasım 2021 - 11 Aralık 2021 tarihleri arasında mesleki eğitim stajını yaptıklarını ifade etti. Projenin ikinci hareketliliği kapsamında 5 özel eğitim öğrencisinin 3 öğretmen refakatinde İtalya’nın Reggio Calabria şehrinde 19 Mayıs 2022 - 02 Haziran 2022 tarihleri arasında mesleki eğitim stajı yaptıklarını, staj faaliyetinin İtalya’daki ortak kuruluş BOMBO BAR Pinù 80 S.R.L.S. tarafından organize edildiğini söyledi. Staj sürecinde özel öğrencilerin mesleğe yönelik bilgi beceri ve davranışları kazanmalarının yanısıra, seyahat için hazırlık yapabilme, bağımsız olarak seyahat etme, kullandığı giysilerini temiz ve özenli kullanma, evinden uzakta konaklama, kendi başına kişisel ihtiyaçlarını karşılama, eğitim faaliyetleri ile beraber kültürel etkinliklere katılma, grup davranışlarına göre istenilen davranışları gerçekleştirme yeteneklerini de geliştirdiklerini gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da; “İtalya’daki stajlarını tamamlayan ve bugün ziyaretimize gelen özel öğrencilerimizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Özel öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığına inandığım bu tür projelerin yapılmasını önemsiyorum. Projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenleri tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaret, özel öğrencilerin belediye başkanı Alper Taban’a İtalya’dan getirdikleri ve okuldaki atölyelerde ürettikleri hediyeleri takdim etmesi ve belediye başkanının öğrenci ve öğretmenlere hediye vermesi ile sona erdi.