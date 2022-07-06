Posoflular Derneğinden Seyrana Davet

İnegöl Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneği; Bursa’daki Posof Dernekleriyle birlikte düzenlediği ve 17 Temmuz 2022 Pazar günü Keles Kocayayla’da yapılacak Posoflular Seyranına davet etti. Dernek Başkanı Mahsuni Canbay Kurban Bayramının hemen ardından yapılacak Büyük Buluşma için “Hem Bayram Hem Seyran çifte sevinç yaşayacağız.” dedi

Bursadaki 6 posof derneğinin bir araya gelmesiyle Büyük Posof Buluşmasını Keles Kocayaylada coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Canbayy şunları söyledi; “ üzerinde huzur ve güven içerisinde hep birlikte kardeşçe yaşadığımız güzel inegöl’ün güzel insanları. Kıymetli İnegöllü hemşerilerimiz, İnegöl Posof Kültür ve Yarımlaşma Derneği olarak 17 Temmuz 2022 Pazar günü 26.’sını gerçekleştireceğimiz Birlik Beraberlik ve Kardeşlik Seyranımıza tüm halkımızı davet ediyor, katılımlarınızı bekliyor ve tüm Bursayı davet ediyoruz” dedi.

Canbay ayrıca Kurban Bayramının İslam alemi ve tüm Dünya için barış ve huzur getirmesini temenni ederek Müslümanların Kurban Bayramlarını kutladı. Canbay Kurban Bayramıyla beraber “Hem Bayram Hem Seyran çifte mutluluk yaşayacağız” dedi.

Araç Kaldırılacak

Dernek önü ve İnegöl’ün çeşitli noktalarından da Seyran Alanı için aracı olmayanlar için otobüs kaldırılacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 18:45