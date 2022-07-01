SAADET'TEN KAZI ÇALIŞMALARINA TEPKİ

Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu beraberindeki heyetiyle birlikte Kozluca Mahallesine gitti. Kozluca mahallesinde 2 aydır devam eden kazı çalışması sebebiyle yaşanan mağduriyeti yerinde inceleyen Hasan EROĞLU, partisinin köy temsilcisi ve muhtarla görüşmeler yapıp bilgi aldıktan sonra çalışma yapılan alanda bir açıklama yaptı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ŞİKAYETLER ALDIK:

“Değerli ilçe halkımız, şu anda Kozluca mahallesindeyiz. Burada katı atık depolama merkezinin sızıntı suyu ile ilgili, bu sızıntı suyunun arıtma tesisine ulaştırılmasıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmayla ilgili mahalle sakinlerimizden bizlere şikayetler geldi.”

MAHALLELİ İLE İSTİŞARE EDİLMEMİŞ:

“Bu sıkıntıların birincisi, bu çalışma yapılırken kanalın geçeceği güzergahın tespiti ile ilgili maalesef mahalle sakinlerimizle istişare yapılmadığını öğrendik. Bu noktada istişare yapılması gerektiği ve istişare neticesinde bu hattın daha doğru bir yerden geçebileceği kanaati oluştu bizde.”

ÇALIŞMANIN UZAMASI BÜYÜK MAĞDURİYETLER OLUŞTURMUŞ

“Çalışma zamanının uzun sürmesi, yeterli personel sayısı olmamasından kaynaklı şu anda arkamızda bulunan bu çalışma mahalle sakinlerimizin ifadesine göre iki aydır sürüyor. Kendileri bir çok defa şikayet etmelerine rağmen maalesef bu çalışma hızlandırılamamış ve buradan diğer köylere gelip giden vatandaşlarımız özellikle yolların bozuk olmasından dolayı mağduriyetler yaşamakta.”

ÇİFTÇİNİN EKMİŞ OLDUĞU MAHSÜL ZARAR GÖRMÜŞ

“Diğer bir mağduriyet de vatandaşımızın burada ekmiş olduğu mahsül zarar görmüş. Bu mağduriyetin de bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.

İNEGÖL’DEKİ ARITMA TESİSİNİN KAPASİTESİ DOLMUŞ DURUMDA

Tespit ettiğimiz en önemli konu: :iliyorsunuz İnegöl’de sadece Organize sanayi bölgesine ait bir arıtma tesisi var. Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili bir açıklama yapmıştık. Artık İnegöl’ün atık suyunu ve diğer gider sularını artık bizim arıtma tesisimiz karşılayamıyor. Kapasite son aşamada. Bunu biz Saadet Partisi olarak İnegöl’e ilave bir arıtma tesisi yapılması gerektiğini açıklayarak ifade etmiştik. Şimdi buradaki sızıntı su da OSB’dek arıtma tesisine gidecek. Yetkililere buradan tekrar hatırlatıyoruz. İvedilikle İnegöl’e bir arıtma tesisi yapılması gerektiğini ifade ediyoruz.

YENİ ARITMA TESİSİ YAPMAK, YENİ BELEDİYE İNŞAATINDAN VE MEYDAN PROJESİNDEN DAHA ÖNEMLİDİR

“Son günlerde gündemde olan merkez parkı projesi, yarım kalmış hizmetler var. Bunların tamamlanması önemli bir konu ama şu anda İnegöl’ün en önemli konularından biri arıtma tesisinin yetersizliği ve yetkililerimizden bir an önce bu sorunun çözülmesine dair adımları atmalarını istiyoruz.