‘ŞEMS KART’ TÖRENLE TANITILDI

TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yönetimi tarafından ‘Şems Kart’ adlı dergi düzenlenen törenle tanıtıldı.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcı Fevzi Dülger, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, şube müdürleri ile bazı okul müdürleri katıldı.

Programda konuşan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Fikret Kılıç, “Uzun süredir üçüncü dergiyi sizlerle buluşturma fikriyle heyecanlanıyorduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını olmasaydı bunu daha önce yapmış olacaktık. Sağlık olsun, şimdi olması gereken zamanda çok güzel bir dergiyle karşınızdayız. Haftalar süren yoğun, özverili bir o kadarda keyifli çalışmanın ardından hazırlıklarımızı tamamladık. Göreve geldiğim günden bu yana ekip arkadaşlarımla birlikte hep daha iyisini yapmak için çabaladık. En iyisi için daha fazla ne yapılabilir? Bu soruya yoğunlaştık. Bunun için harekete geçtik. Araştırdık, inceledik, gözlemledik ve dergimizin içeriğini zenginleştirdik. Bu sayımızda da okulumuzdan haberler, bilimsel, kültürel ve eğitimle ilgili yazılar, eğlenceli sayfalar sizleri bekliyor. Ayrıca bu dergimizi önceki iki dergimizden ayıran bir özelliği de ISSN numarasına sahip olması. Bu ne demek? Dergimiz Kültür Bakanlığı bünyesinde kayıtlı süreli yayın olma özelliği kazandı. Milli kütüphanede ve diğer kütüphanelerde arşivlenecek. TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ailesi olarak yine bir ilke imza attık ve ilçede ISSN numarası olan okul dergisini çıkarmış olduk. Mutlu ve başaran çocukların okulu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen dergi yayın kurulumuza, inceleme kurulumuza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen sponsorlarımıza, tüm okul çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.