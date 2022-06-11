Tarım işçilerinin imdadına Kızılay yetişti

Geçtiğimiz gün gerçekleşen sağanak yağış sonrası Çitli Mahallesi’nde çadırları su altında kalan mevsimlik işçilerin imdadına İnegöl Kızılay Şubesi yetişti.

Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen sağanak yağış sonrası, kırsal işlerde çalışmak için doğu bölgesinden ilçemize gelen ve Çitli Mahallesi’nde kurdukları çadırlarda hayatlarını ikame ettiren işçilerin çadırları sular altında kalmıştı.

İnegöl Kızılay Şubesi ekipleri mevsimlik işçilerin mağduriyetlerini gidermek için yaptıkları ihtiyaç tespit çalışması sonrası, yardım kolilerini mevsimlik işçilere ulaştırdılar.