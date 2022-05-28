Tartışmaya Abdülhamit Han Derneği’de katıldı

İYİ Parti ile AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz arasında yaşanan polemiğe Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkan Danışmanı ve Tarih Kurulu Başkanı Hasan Akbaş’ta katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Sultan 2. Abdülhamit için sarf ettiği sözlere hadsiz ifadesi ile cevap verdi. Bu ifadeler sonrası İYİ Parti İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Alihan Kaya ise Gürel için cahil ifadelerini kullandı.

Oluşan tartışmaya Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkan Danışmanı ve Tarih Kurulu Başkanı Hasan Akbaş’ta katıldı.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkan Danışmanı ve Tarih Kurulu Başkanı Hasan Akbaş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Normalde böyle basit ve tarihi bilgiden yoksun açıklamalara cevap verme gibi bir huyumuz yoktur ama Sultan Hamid’i kullanarak gündeme gelmeye, gündemde kalmaya çalışanlara da Türkiye'de bu isimle kurulmuş ilk ve tek dernek olarak basit cümlelerle cevap verme ve kendilerini araştırmaya yöneltip geleştirmeleri için cevap verme gereği duyuyoruz.

Tarihi gerçeklere kim uzak ve bu konuda zayıf acaba bakalım. Tarih Bölümü Doktor öğretim üyesi olmak tarihi olayları çarptırtmanın önüne geçememiş malesef.

İlk önce şöyle başlayalım 93 Harbi (1877-78) dediğin dönemde acaba iktidarda yönetim alanında güçlü olan kimdi? İlk önce bunu bir açıkca yazın eğer bilmiyorsanız öğretebiliriz.

Kiliseler Kanunu’nu duydunuz mu ? Duymadıysanız bir araştırın söylediğinizin yanlışlığını görürsünüz.

Donanma olayına da bakalım. Donanmayı acaba neden Abdülhamid döneminden başlattınız? Yoksa aslımda donanmanın Abdülaziz’in şehit edilmesiyle bir alakası mı var? Bunu da bir araştırın.

Sansür nedir neden uygulanır?

Alkol kullanmıştır öyle mi ? Hadi bakalım hangi tarihlerde alkol kullanmıştır bir yazın, bilmiyorsanız araştırın.

Bakın hep araştırın dedim, size tek tek açıklamalarını yapmadım. Araştırın ki kendiniz öğrenin bir daha da öyle bilmediğiniz konulara girmeyin. Yani kulaktan dolma bilgilerle yazmayın…

Buyrun sizler de ziyarete gelin bekleriz. Açık davet size.

“Çemkirenin” kelime anlamını bilmediğinizi varsayarak bu hakaretinize şimdilik cevap vermiyor, özrünüzü bekliyoruz

Ayrıca illa tarihimizle ilgili açıklama yapmak istiyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e Atatürk diyemeyenlere ve Gazi’ye katil diyenlere, Pontus Soykırımı vardır diye açıklama yapanlara, “çemkirmenin” kelime anlamını öğrenerek cevap vermenizi de beklerdik. Yoksa masanın bir ayağının kırılmasından mı korkuyorsunuz?

Bizler Türkiye’nin Sultan Abdülhamid Han adına ilk ve tek Derneği olarak toplumu geren her açıklamaya cevap verirken sizleri de böyle konularda yanımızda görmek isterdik.