TURGUT ALP TÜRBESİNİN RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İnegöl Belediyesi, şehrin fatihi Turgut Alp’in türbesinin bulunduğu 3 bin m2’lik alan üzerinde restorasyon çalışması başlattı. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, turizm açısından da şehre değer katacak proje ile ecdadımıza da hakkını teslim etmek istediklerini söyledi.

Osmangazi önderliğinde İnegöl’ün fethini gerçekleştiren komutan olan Turgut Alp, fetih sonrası yaşamını sürdürdüğü, daha sonra Turgutalp adını alan köyde metfun. İnegöl Belediyesi, şehrin hem turizm açısından önemli bir değeri olan hem de tarihi önemiyle dikkat çeken şehrin fatihi Turgut Alp Türbesinde kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattı. Turgut Alp’in kabrinin bulunduğu türbe ve bölgesinde toplamda 3 bin m2’lik alanda restorasyon çalışması devam ediyor.

KAPSAMLI BİR RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Burada yapılan çalışma ile türbe ve şadırvan restore edilirken, mevcutta bulunan lavabolarda da tadilat yapılacak ve yanına bay bayan mescitleri ilave edilecek. Yaklaşık 3.000 metrekare alana sahip meydanda; anıt alanı, kafeterya, sert zemin uygulamaları ve çevre aydınlatmaları yapılacak. Bunların haricinde 240 metre uzunluğunda yeni taş duvar imalatı ve mevcuttaki 400 metre uzunluğundaki taş duvarlarda düzenlemeler yapılıyor. Bursa Valiliği’nin de destek verdiği projenin yol sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulundu.

“GEÇMİŞİMİZİ YAD ETMEK, TANITMAK VE MİSAFİRLERİMİZE BU ALANI GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

İnceleme sonrası çalışmaya ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Alper Taban, “İnegöl’ün Fatihi Turgut Alp’in metfun olduğu topraklarda, Turgutalp köyümüzdeyiz. Burada geçmişimizi daha güçlü bir şekilde yad etmek, tanıtmak, misafirlerimize bu alanı gösterebilmek, bu alanı turizm noktasında ön plana çıkarabilmek adına birtakım çalışmalar yapıyoruz. Turgut Alp, Osmanlı döneminde şehrimizi fetheden komutan. Biz de ecdadımıza hakkı teslim edebilmek adına onların türbe alanlarını, çevrelerini daha günün şartlarına uygun hale getirmek istedik. Burası için de güzel bir proje hazırlandı. Vatandaşlarımız geldiğinde araçlarını park edip buradaki alanda türbeyi gezip dua edebilecek, oturma alanlarında soluklanabilecek, ihtiyaç olan tüm alanlar oluşturulmuş olacak. Proje alanımızda 3 bin m2’lik alanda kafeteryası, anıt alanı, çevre aydınlatmaları, sert zemin uygulamaları gibi çalışmalar yapılacak. Etrafında taş duvar uygulamasıyla düzenlemesi gerçekleşiyor” dedi.

Son dönemde televizyonlarda yer alan dizilerin de bu tür alanların bilinirliğine katkı koymasının güzel olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Aslında tarihimizi televizyon dizilerinden öğrenmek değil ama bilinirliğine sunduğu katkı anlamında faydalı. Bizler de yerel yönetimler olarak bunu daha güçlü şekilde sunmak adına bu restorasyonu tamamladığımızda tanıtımları, duyuruları yapmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse açılış gününde de konuklarımızla birlikte dualarla bu alanı yenilenmiş haliyle hizmete açmak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Taban, bu çalışmada Bursa Valiliği’nden de destek aldıklarını ifade ederek “İnşallah çalışmayı da kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hizmete açmak nasip olur. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.