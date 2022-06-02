ÜNİVERSİTE YAZA KONSERLE MERHABA DEDİ

İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde öğrenciler için Yaz Konseri düzenledi. 2 günlük konserin açılış gününde Seda Taş, kampüs bahçesinde kurulan sahnede öğrencilere eğlence dolu anlar yaşattı.

İnegöl Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte etkinliklere hız verdi. Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde öğrenciler için Yaza Merhaba konseri düzenlendi. 2 günlük konser programının ilk gününde, Çarşamba akşamı 18.00’da kampüs bahçesinde kurulan sahnede Seda Taş sahne aldı.

Sadece Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin faydalandığı ve final sınavları öncesi öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmeye yönelik düzenlenen konsere, ilgi yoğun oldu. Konser öncesi gün boyu alanda öğrencilere ikramlar ve Presstagram ile fotoğraf alma imkânı da sunulurken, 18.00’da sahneye çıkan Seda Taş gençlere unutulmaz bir gün yaşattı. Sanatçının seslendirdiği şarkılara gençlerin de eşik etmesiyle konser alanında renkli görüntüler ortaya çıktı.

FİNALİ ANIL CAN YAPACAK

Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa sahneye çıkarak Seda Taş’a günün anlam ve önemine ilişkin hediye takdimi gerçekleştirdi. Yaz konserleri bu akşam aynı yerde ve saatte Anıl Can konseri ile devam edecek.