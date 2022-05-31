VALİLİKTEN MASKE KARARI

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, maske kullanımına ilişkin genelgenin detaylarını açıkladı.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun maske kullanımına ilişkin genelgesi şöyle;

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına dair tüm gelişmeler yakından takip edilmiş olup salgının ülkemize girişi tüm sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapıları teyakkuza geçirilerek olabildiğince geciktirilmiştir.

Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında Kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimler İçişleri Bakanlığı Genelgeleriyle ilgili kurumlara iletilmiştir.

Gelinen aşamada Covid-19 salgını kamu güvenliğinin bir parçası olan toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan uzaklaşmış, bilumum sektöre ve vatandaşlarımıza yönelik tedbirler yerine bireysel korunmanın yeterli olacağı değerlendirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2022 tarih 29420 sayılı Genelgesi ve 27.04.2022 tarih 10 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında "toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1000'in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesi" belirtilmişti. Sağlık Bakanlığının 30.05.2022 tarih ve E-13588366-149 sayılı yazısında; son 3 günde ülkemizdeki vaka sayılarının 1000'in altında olduğu ifade edilerek toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğun kaldırılması ancak sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi istenilmektedir. Sağlık Bakanlığının 30.05.2022 tarih ve E-13588366-149 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı'nın 30.05.2022 tarih 30939 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilmesine, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına devam edilmesine, Kaymakamlıklarımızca salgının seyrinin dikkatle takibi ile lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirlerin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.