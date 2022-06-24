Yanından ayrılmıyor

Yanından ayrılmıyor

İnegöl'de motosiklet sürücüsünün köpeği ile seyahat etmesi amatör kameraya yansıdı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 
 Motosikleti ile yolculuk yapan sürücü Mustafa Eryılmaz, kontes ismini verdiği 6 aylık köpeğini de hemen önüne bindirdi. Ön ayaklarını gidona koyan köpek, halinden mutlu bir şekilde yolculuğuna devam etti.
Açıklama yapan Mustafa Eryılmaz, "3 aydır köpeğimle böyle geziyoruz. 6 aylık köpeğim. Böyle seyahat etmeye alıştı. Biz nereye o oraya gidiyor. Her istediğimi yapıyor." dedi.

nevzat

nevzat

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