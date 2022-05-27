YÜKSEK KİRA VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan Yabancı ve mültecilere verilen kiralık evler yüzünden İnegöl'de kiralık daire sorununun işin içinden çıkılmaz hale geldiğini söyledi.

Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Ülkemizdeki yüksek enflasyon ve yabancıların talebi nedeniyle vatandaşın kiralık ev tutması ve ev satın alması imkansız hale geldi. Mağdur olan vatandaş ise fahiş artışlı kira isteyen ev sahiplerinden şikayetçi olmaktan başka bir şey yapamıyor. Fahiş kira artışları ile ilgili halktan gelen şikayetler için bakanlar nezdinde alınan kararlar TÜFE oranını aşan kira oranına ceza ve TOKİ'ye maliyeti düşük konut ürettirme şeklinde oldu. Ancak bunlar uzun vadede çözümler. Vatandaş beslenmede zorlanırken bir de barınma sorunu yaşamak istemiyor. Ülkemizde kira fiyatını yabancılar belirliyor. Şehrimizde uygun fiyatlı tüm evlerde yabancılar oturuyor. Zaten var olan kiralık ev sorunu mültecilerin gelişi ile birlikte içinden çıkılmaz hal aldı. Yabancılara mülk satışı durdurulmalı. Yeni düzenleme getirilmeli. Yüksek kira artışı, devlet denetiminde olmalı. Geçici de olsa tavan fiyat belirlenmeli. Maliyet denetimleri artırılmalıdır. Aslında mevcut kirasını ödeyebilen için kanun ile belirlenen koruyucu hükümler var. Buna rağmen ev sahibi fahiş kira istediğinde kiracı ev sahibinin tehdit, hakaret ve mobingine maruz kalarak ev terk etmemeli. Bunlar suçtur. Bunu ev sahibi de kiracı da bilmelidir. Kira artışı sözleşmedeki oranda yapılır. Fahiş artırım kabul edilmek zorunda değildir. Ancak kiracı kirayı ödemiyorsa tahliye edilebilir. Kendi veya çocuklarının oturacağını iddia ediyorsa da bulunduğu şehirde başka evi olmaması şartı gereklidir. Ev sahibi ise emsallerine göre düşük kalan kirada 5. yılsonunda uyarlama davası açıp rayiç bedel üzerinden kira belirlenir. 10 yıl dolmuşsa tahliye davası açabilir. Hükümetin alacağı kararları beklerken ev sahibi de kiracı da hukuka uygun davranarak bu fahiş kira probleminde vicdani duygularla hareket etmelidir.”