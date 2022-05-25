Acılı Aile Ağırlaştırılmış Müebbet İstiyor

İnegöl'de canice katledilen Bircan Doğan cinayetinin bugün duruşması gerçekleşti. Destek için adliyeye giden STK’lar adliye çıkışında basın açıklaması yaptılar.

Olay, 17 Haziran'da İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Burada çıkan kavgada Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı Bircan Doğan'a defalarca sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan hayatını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan Atalay Doğan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" diyerek ifade veren Atalay Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bugün İnegöl Adliyesinde görülen davanın ardından aileye destek veren STK temsilcileri basın açıklaması yaptı. İnegöl Kadın Platformu ve İnegöl Emek ve Demokrasi Platformu adına Şebnem Erkan, “Bugün Bircan Doğan kardeşimizin davası için İnegöl adliyeye geldik. Bircan Doğan’ın kederli annesini, ailesini dinledik. Bir gün olsun kimseye zararı olmayan çocukları ve ailesi için canla başla çalışan kadın arkadaşımızın dünyadan, çocuklarından zorla ve vahşi bir şekilde koparılmasını kabul etmiyoruz. Bugün davanın sonuçlanması kederli aile için çok önemliydi. Var olan gerekli raporun henüz çıkmaması davayı 6 Temmuz saat 14.00’e erteledi. Bu yüzden üzgünüz. Ama yine de Adalete güveniyoruz. Artık davanın en iyi şekilde sonuçlanmasını, suçlu erkeğin en ağır cezayı almasını bekliyoruz. Acımasızca bu dünyadan çocuklarından koparılan gencecik canımızın yalnız olmadığını davanın takipçisi Avukat Mehmet Yılmaz ile olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

Bircan Doğan’ın annesi Emine Günay, “Bu katil yiyip, içiyor. Ben evladım ise toprağın altında. Ben adalet bekliyorum. Girdiği yerden çıkamasın, güneş yüzü görmesin. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyorum” dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Zarife Canalp, “Türkiye’mizin kanayan yarısı, kadın cinayetleri. Yine bir kadın cinayetiyle ilgili bir duruşmadayız. Annemiz çok üzgün. Dilerim ki son duruşmada katil müebbet kararı alınır. Sistem maalesef böyle. Bir yıldır aile burada üzülüyor. Bende bir anneyim. Tabi ki anlıyorum, Allah sabır versin. Adalet yerini bulsun artık.”