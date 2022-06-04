İnegöl'de artık özel çocukların da bir çilek tarlası var

Üçel Rehabilitasyon Merkezinden Özel Tarım Projesi

Üçel Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi İnegölde bir ilki gerçekleştirerek özel gereksinimli bireylerin iş ve meslek edinmelerine ve aynı zamanda sosyalleşmelerine katkı sunmak için Özel Tarım Projesinin uygulama faaliyetlerine start verdi.

Proje kapsamında özel eğitim öğrencileri, Tarım Eğitim Uygulama Sahasına inerek öğretmenleriyle birlikte çilek diktiler.

Kurum Müdürü Sözer Özbek: Özel Tarım Projesinin amacının; Otizm ve Zihinsel Engelli bireylere tarım ve hayvancılık alanlarında, alanın gerektirdiği temel iş becerilerini kazandırarak özel gereksinimli bireyleri toplumla bütünleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında İnegöl Belediye Başkan yardımcısı Rıdvan Kocaağa, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Şube Müdürü Halil İbrahim Zengin Üçel Tarım Eğitim Uygulama Sahasında öğrencilerle birlikte çilek dikerek projeyi uygulama alanında incelediler.