İnegöl'de kaçak silahlar ele geçirildi

Baykoca mahallesinde meydana gelen olayda koç başı ile kapısı kırılarak girilen evde kaçak silahlar ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Baykoca mahallesinde bir evde kavga olduğu yönünde ihbar aldılar. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, evin kapısını çalmasına rağmen açan olmayınca, koç başı ile kapı kırılarak içeri girdiler. Yapılan aramada 3 adet kaçak silah ele geçirildi. Polis ekipleri kaçmaya çalışan 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldılar.